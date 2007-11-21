Зміни в русі на Кримському напрямку

Харків. 21 листопада. УНІАН. Південна залізниця оголосила про деякі тимчасові зміни в русі потягів у напрямку Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це інформує сайт Південної залізниці.

У повідомленні сказано, що у зв`язку з проведенням ремонтних робіт з 23 по 25 листопада на Кримському напрямку будуть закриті для руху перегони Панютіне – Лозова і Лозова – блокпост 939 км. У зв`язку з цим ряд потягів слідуватимуть, не заходячи в Лозову, або не заходячи в Синельникове.