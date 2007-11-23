3 роки тому у Харкові розпочався Майдан

Харків. 23 листопада. УНІАН. Три роки тому у Харкові розпочалися масові акції протесту проти фальсифікації виборів президента України.

У вівторок, 23 листопада 2007 року на майдані Свободи активістами опору було встановлене наметове містечко, яке стало центром руху за справедливі вибори.

В окремі кульмінаційні дні на мирні мітинги та акції протесту збиралися десятки тисяч людей, які відстоювали свій вибір. Головною рисою Майдану стала масова участь студентської молоді.

Учасники наметового містечка, як були солідарні з київським Майданом, протягом тривалого часу провадили голодування.

Акції припинилися після оголошення переможцем президентських виборів Віктора ЮЩЕНКА.