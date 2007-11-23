Кращі скелелази України зберуться в Харкові

Харків. 23 листопада. УНІАН. У Харкові відбудеться фінал Кубка України зі скелелазіння. Сто спортсменів з Києва, Одеси, Севастополя, Дніпропетровська, Донецька, Кам`янець-подільського, Запоріжжя, Вінниці, Львова, Никополя, Луганська, Харкова зберуться в спорткомплексі ХАІ.

Серед учасників - найсильніші скелелази не тільки України, але і світу. Наприклад, харків`яни Олена Репко, триразова чемпіонка Світу, Двократна Чемпіонка Європи, і двократний чемпіон Світу серед молоді Максим Осипов.

З Никополя приїде двократний чемпіон Світу Максим Стенковий, з Дніпропетровська - двократна чемпіонка Світу серед молоді, бронзовий призер чемпіонату Європи Ольга Бежко, з Одеси чемпіонка Світу, срібний призер чемпіонату Європи Ольга Шалагіна, з Одеси срібний призер Кубка Світу Світлана Тужиліна.

Змагання пройдуть у двох видах - лазіння на складність і на швидкість, і триватимуть 30 листопада і 1 грудня.