БЮТ проводить акцію проти міської влади

Харків. 23 листопада. УНІАН. Кілька десятків представників БЮТ розпочали пікетування облдержадміністрації.

Як передає кореспондент УНІАН, активісти заявляють, що розпочати акцію протесту їх змусила неконструктивна діяльність міської влади.

Вони тримаю в руках прапори БЮТ і плакати з написами: «Вимагаємо зупинити безпрєдєл Добкіна і Кернеса!».

Число пікетувальників зростає. Вони поки що не говорять, як довго триватиме пікетування, але висловлюють солідарність з учасниками сьогоднішньої акції БЮТ у Києві.