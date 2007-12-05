На Сході хмарно, без опадів

Харків. 5 грудня. УНІАН. Сьогодні на Харківщині хмарна погода без осадків. Вітер слабкий. Температура 2-4 град. тепла. Вологість – 81-86%.

5 грудня за прогнозами синоптиків на території України буде хмарно з проясненнями. У більшості північних, центральних та південних областей пройде дощ, місцями з мокрим снігом; на решті території - без опадів. Вітер південно-східний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с, у південній частині - місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла; у південній частині вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°.

Про це УНІАН повідомили в Укргідрометцентрі.

Згідно з повідомленням, 6-7 грудня утримається хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів, лише 6 грудня у південній частині пройде невеликий дощ, 7 грудня у західних та східних областях місцями невеликий мокрий сніг та дощ. Місцями туман.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, у південній та східній частині північно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура у південних областях вночі 0-5° тепла, вдень 3-8° тепла, в Криму вночі 2-7°, вдень 6-11° тепла; на решті території вночі від 1° тепла до 4° морозу, 7 грудня у східних областях до 7° морозу, вдень 0-5° тепла; в Карпатах вночі 6-11° морозу, вдень близько 0°.

8 грудня - без істотних опадів, в західних областях з поширенням 9 грудня на більшу частину території України очікуються невеликі дощі з мокрим снігом. Температура у південній частині вночі 1-7° тепла, вдень 4-10°, в Криму до 13° тепла; на решті території вночі від 3° морозу до 3° тепла (на Луганщині 1-6° морозу), вдень 0-6° тепла.

У Києві та столичній області 5 грудня очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі та вранці пройде дощ, місцями з мокрим снігом, вдень без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура протягом доби 1-3° тепла.

6-7 грудня буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 0-5° тепла.

8 грудня - без істотних опадів, 9 грудня пройде невеликий дощ і мокрий сніг. Температура вночі від 3° тепла до 3° морозу , вдень 0-5° тепла.