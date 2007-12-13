М`ясокомбінат продавав батони за завищеною ціною

Харків. 13 грудня. УНІАН. ТОВ "Торгівельно-виробнича фірма "Харківський м`ясокомбінат" продавала хлібобулочні вироби (батони виробництва ЗАТ "Хлібозавод "Салтівський") за роздрібними цінами, сформованими з торговими надбавками 19,4% - 20,0% замість граничної 15%, затвердженою розпорядженням Харківської облдержадміністрації в липні 2004 р.

Про це повідомляє сайт ХОДА з посиланням на Держінспекцію з контролю за цінами в Харківській області.

Ціна одного батона були завищена на 0,07-0,08 грн. 9 тис.грн. необгрунтованої виручки і штраф у подвійному розмірі підприємство перерахувало до держбюджету.