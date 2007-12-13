Міліція знайшла Лебеденка

Харків. 13 грудня. УНІАН. Працівники міліції розшукали депутата Червонозаводської районної ради Харкова від Партії регіонів Олександра ЛЕБЕДЕНКА, якого пов’язують з випадком повернення з рейсу в аеропорт літака Харків-Стамбул 12 листопада 2006 року через телефонний дзвінок про його буцімто замінування.

Як повідомила кореспонденту УНІАН керівник Центру громадських зв’язків обласної міліції Лариса ВОЛКОВА, після оголошення О.ЛЕБЕДЕНКА у розшук на підставі відповідних рішень правоохоронних органів його було затримано і доправлено до Харківської міжрайонної транспортної прокуратури.

31 липня 2007 р. ця прокуратура постановила притягнути О.ЛЕБЕДЕНКА до відповідальності як обвинуваченого у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про знищення об’єктів, підготовку вибухів) та ч.2. ст. 345 ККУ (умисне заподіяння працівнику правоохоронного органу побоїв). Згодом О.ЛЕБЕДЕНКА було оголошено у розшук та дано дозвіл на затримання та доставку його до суду під вартою. З моменту скоєння злочину (12 листопада 2006 р.) і до дня оголошення в розшук О.ЛЕБЕДЕНКО вільно пересувався територією України, неодноразово вирушав за кордон на відпочинок.

За словами Л.ВОЛКОВОЇ, стосовно О.ЛЕБЕДЕНКА від 10 грудня поновлене досудове слідство, у нього взято підписку про невиїзд, а розшук припинений.

У разі доведення вини за злочинами, передбаченими ч.1 ст. 259, ч.2. ст. 345 ККУ, людині загрожує покарання у вигляді штрафу від 500 до 1000 грн. неоподатковуваних мінімумів, арештом до 6 місяців або обмеженням волі до 5 років (ст.259, ч.1). Стаття 345 ч.2 тягне за собою покарання у вигляді обмеження волі терміном до 5 років або позбавлення волі на цей же термін.

Як повідомлялося, 12 листопада минулого року, через півгодини після зльоту, в Харківський аеропорт був екстрено повернуто літак ”Харків-Стамбул” - невідомий подзвонив і повідомив, що на борту лайнера закладено вибуховий пристрій. Бомби знайдено не було, а підозрюваний в телефонному тероризмі депутат О.ЛЕБЕДЕНКО був затриманий на місці. Він був у нетверезому стані. На рейс депутат проводжав двох жінок, але всі разом затрималися в дорозі. Дзвінком про замінування, вважають правоохоронці, депутат вирішив повернути літак, що відлетів.

У свою чергу О.ЛЕБЕДЕНКО всі звинувачення відкидає і заявляє, що від правоохоронців не ховався.