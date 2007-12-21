Заодно з Добкіним парламент може перевірити й Салигіна

Тимчасова слідча комісія Верховної ради України, яка створюється з метою перевірки роботи влади Харкова, може зайнятися й перевіркою діяльності Харківської обласної ради, щоб дати оцінку тому, зокрема, чи дотримувалися депутати законів при ухваленні тих чи інших рішень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам народний депутат України від БЮТ Олександр ФЕЛЬДМАН, коментуючи поданий до парламенту проект постанови щодо створення тимчасової слідчої комісії з дотримання законності в діях харківської влади.

На його думку, багато порушень слідча комісія побачить не лише при перевірці міської влади: «Я думаю, що коли працюватиме слідча комісія по міськвиконкому, ми постараємося направити дії комісії в те річище, яке буде потрібно».

Народний депутат вважає, що варто подивитися на те, як проходять сесії і в обласній раді, чи немає там порушень регламенту, наскільки законно вирішуються ті чи інші питання, зокрема, виділення землі.

При цьому О.ФЕЛЬДМАН іронічно висловився про те, як голова облради Василь САЛИГІН реагує на критику, а також на відповідні кроки та інтерес з боку правоохоронних органів, і прикривається заявами про начебто політичні гоніння та протистояння: «Хтось, закриваючи свої афери в земельній сфері, у фінансовій сфері, намагається притягнути за вуха політичне питання, як якесь переслідування. Це питання невловимого Джона. Знаєте, чому він невловимий, - тому що не був нікому потрібен».

«Я навіть хотів би запитати пана САЛИГІНА, при чому тут поліив’язні. Може просто подивимося як проходять сесії. Може у них порушується регламент, може неправильно виділяється земля, може за свої обмани треба відповідати вони тощо. Ми покладемо на стіл факти, і тоді ніхто не матиме можливості замилювати людям очі», - сказав О.ФЕЛЬДМАН.

Як повідомляв УНІАН, у грудні у Верховній раді України було зареєстровано проект постанови про створення Тимчасової слідчої комісії з розслідування порушень законодавства та Конституції України керівниками Харкова. Проект постанови подали О.ФЕЛЬДМАН разом з депутатами Олегом ЛЯШКОМ (БЮТ) та Миколою КАТЕРИНЧУКОМ (НУНС).