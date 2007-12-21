Коаліції потрібен єдиний кандидат на виборах мера Харкова - експерт

Харків. 21 грудня. УНІАН. У разі проведення дострокових виборів мера Харкова Блок Юлії Тимошенко і блок “Наша Україна – Народна самооборона” мають висунути єдиного кандидата.

Про це в коментарі кореспонденту УНІАН заявив заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ.

Експерт нагадав, що “проти бездарної політики харківської міської влади виступили практично всі прогресивні сили Слобожанщини”. За його словами, після виборів першим подібну ініціативу став просувати «бютівець» Олександр ФЕЛЬДМАН, створивши в парламенті Тимчасову слідчу комісію з вивчення порушень Харківської мерії та керівництва міськради.

“Логічно, що обнародування результатів діяльності цієї комісії стане серйозним поштовхом для початку процедури усунення Михайла ДОБКІНА від влади. Днями з подібною ініціативою виступив і губернатор Харківщини Арсен АВАКОВ, пообіцявши подати до Ради подання про відставку харківського мера”, – сказав експерт.

На думку О.ГОЛОБУЦЬКОГО, слід зазначити, що подібні ініціативи як БЮТ, так і НУ-НС також є і передвиборними обіцянками цих політичних сил. “А виходячи з того, що на рівні Верховної Ради створена демократична коаліція, можна сміливо припускати, що вона виконає свої обіцянки», – вважає він.

О.ГОЛОБУЦЬКИЙ також зазначив, що наступним кроком демократичних сил Харківської області має стати висунення єдиного кандидата на посаду мера міста.

«Дуже важливо, щоб БЮТ і НУ-НС усвідомили важливість висунення єдиного кандидата на посаду мера Харкова від всіх демократичних сил регіону, і таким кандидатом має стати найбільш компромісний, впливовий і поважаний політик Харківщини», – вважає експерт.