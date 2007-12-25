Салигін хоче подискутувати з Фельдманом

Харків. 25 грудня. УНІАН. Голова Харківської облради Василь САЛИГІН готовий провести теледебати з народним депутатом УКРАЇЕНИ Олександром ФЕЛЬДМАНОМ (БЮТ).

Як інформує сайт обласної ради, про це В.САЛИГІН заявив під час засідання президії обласної ради.

«Я готовий взяти участь у відкритих теледебатах з ФЕЛЬДМАНОМ на будь-якому з каналів і в будь-якому форматі. І пропоную йому вибрати час і канал, на якому вони пройдуть», - сказав голова облради.