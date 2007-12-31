Ухвалено програму розвитку Харкова на 2008 рік

Харків. 31 грудня. УНІАН. На останній у цьому році сесії міськради депутати ухвалили Програму економічного та соціального розвитку Харкова на 2008 рік.

Як повідомляє прес-служба міськради, метою Програми є визначення збалансованої міської політики економічного та соціального розвитку на короткостроковий період. Це створить умови для забезпечення достатнього рівня стабільності та можливості прискореного розвитку економіки, підтримки малого і середнього бізнесу, реалізації галузевих програм розвитку і створення сприятливого інвестиційного клімату, забезпечення ефективної політики зайнятості, зростання заробітної плати та доходів населення.

Заходи Програми будуть фінансуватися за рахунок державного та місцевих бюджетів, коштів підприємств, кредитних коштів та коштів інвесторів.

Програма складається з розділів: аналіз економічного та соціального розвитку за попередній період; цілі та пріоритети економічного і соціального розвитку, головні дії у 2008 році; реалізація економічного потенціалу міста; зовнішньоекономічна політика та міжнародне співробітництво; соціальна сфера, гуманітарна сфера, природокористування та безпека життєдіяльності людини та інші.

Результатом прийняття Програми буде підвищення рівня та покращання якості життя населення шляхом забезпечення сталого розвитку виробничого потенціалу на сучасній високотехнологічній основі, підвищення конкурентоспроможності продукції та інвестиційно-інноваційної активності в місті Харкові.