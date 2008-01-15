Тендерна палата шукає чесних мерів

Харків. 15 січня. УНІАН. Тендерна палата України починає реалізацію програми «Чесний мер» і планує скласти рейтинг найкорумпованіших мерів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ТПУ, програма буде спрямована на стимулювання мерів, керівників відповідних управлінь місцевих адміністрацій, комунальних підприємств до чіткого дотримання законодавства у сфері державних закупівель, підвищення ефективності й раціональності використання державних коштів, недопущення проявів корупції, що в свою чергу дозволить істотно підвищити рівень життя населення України.

В рамках програми «Чесний мер» Тендерна палата має намір «ретельно перевірити законність кожної закупівлі, проведеної кожним управлінням, кожною мерією». Особливу увагу ТПУ має намір звернути на відповідність ціни закупівлі середньоринковій, відповідність якості товарів, робіт і послуг встановленим вимогам, наявність так званих зв`язаних між собою учасників тендеру.

У разі виявлення порушень Тендерна палата, згідно із законом про держзакупівлі, звертатиметься в Міжвідомчу комісію із питань державних закупівель із проханням зупинити такі торги, а за наявності грубих порушень - ініціювати розпуск відповідного тендерного комітету.

У разі виявлення завищених, порівняно з середньоринковими, цін на закупівлю товарів, робіт і послуг Тендерна палата пропонуватиме Міжвідомчій комісії звернутися до місцевої влади з вимогою знизити ціни при здійсненні таких закупівель.

За результатами такого аудиту Тендерна палата спільно з Міжвідомчою комісією з питань державних закупівель оголосить рейтинг найбільш корумпованих мерів.

Усі матеріали перевірок ТПУ направлятиме до правоохоронних органів для відповідного реагування.

Як повідомляв УНІАН, минулого року ТПУ неодноразово робила заяви про виявлення великих порушень у сфері держзакупівель. Кілька разів ці заяви торкалися і Харківської міськради. Керівники останньої заявляли, що подаватимуть до суду у разі, якщо факти порушень не підтвердяться.