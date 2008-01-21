50 студентів евакуювали через пожежу в гуртожитку

Харків. 21 січня. УНІАН. Пожежа в гуртожитку Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" сталася 21 січня.

Як повідомив Центр пропаганди Головного управління МНС України в Харківській області, інформація про пожежу на вул.Пушкінській, 79 надійшла о 1.07. Пожежа спалахнула на другому поверсі шестиповерхової будівлі, у кімнаті №226. Вогонь охопив домашні речі, телевізор і розповсюдився на 5 кв.м.

Пожежа супроводжувалася сильним задимленням. Троє мешканців кімнати прокинулися від диму і залишили приміщення. Крім того, було евакуйовано 53 студенти. Пожежу було ліквідовано о 1.25.

За попередніми даними, причина виникнення пожежі - коротке замикання електропроводки. Завданий пожежею збиток наразі встановлюється. Загиблих та постраждалих немає.