Який вживаний iPhone купити у 2026 році: названо 6 найвигідніших моделей

Найстарішим пристроєм у добірці виявився iPhone SE 2022, який працює на потужному процесорі A15 Bionic й сумісний з iOS 27.

Купівля вживаного iPhone у 2026 році вигідна, якщо вибрати правильну модель, яка пропрацює декілька років і отримуватиме нові оновлення. Експерти обрали 6 старих моделей iPhone, які пропонують найкраще поєднання продуктивності, терміну підтримки iOS та вартості.

На перше місце поставили iPhone 15 Pro. Смартфон отримав потужний процесор A17 Pro, підтримку Apple Intelligence, титановий корпус, роз’єм USB-C, кнопку Action Button і екран ProMotion із частотою до 120 Гц.

Ця модель особливо підійде тим, хто хоче отримати сучасний iPhone з підтримкою iOS на довгі роки. А його камера навіть через три роки залишається однією з найкращих на ринку завдяки основному сенсору на 48 мегапікселів та просунутому зуму.

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Тим, кому не потрібні функції штучного інтелекту, варто звернути увагу на iPhone 14 Pro. Він оснащений яскравим OLED-екраном із частотою 120 Гц, Dynamic Island та акумулятором, що забезпечує цілий день роботи. При цьому вартість флагмана на вторинному ринку помітно нижча, ніж у новіших Pro-моделей.

iPhone 13 визнали найкращим варіантом за співвідношенням ціни та можливостей. Він пропонує 6,1-дюймовий OLED-екран із високою чіткістю та глибоким чорним кольором, потужний процесор A15 Bionic і якісні камери з оптичною стабілізацією. Крім того, базова версія вже оснащена 128 ГБ пам’яті, тоді як у iPhone 12 початкова конфігурація стартує з 64 ГБ.

Якщо важливі автономність і великий дисплей, оглядачі рекомендують iPhone 13 Pro Max. У 2026 році 6,7-дюймовий OLED-дисплей з ProMotion не поступається сучасним панелям, а батарея здатна пропрацювати повний робочий день. Однак варто пам’ятати, що фактичний час роботи вживаного пристрою безпосередньо залежить від стану батареї.

Тим, хто хоче відмовитися від Lightning, підійде звичайний iPhone 15. Він отримав порт USB-C, основну камеру на 48 Мп, Dynamic Island та легший корпус порівняно із iPhone 15 Pro, а процесор A16 Bionic все ще підходить для будь-яких завдань.

Для користувачів з максимально обмеженим бюджетом підійде iPhone SE (2022). Незважаючи на застарілий дизайн із кнопкою Home та крихітний за мірками 2026 року 4,7-дюймовий IPS-екран, модель працює на потужному чіпі A15 Bionic, підтримує мережі 5G і сумісна з iOS 27.

Перед купівлею вживаного iPhone фахівці рекомендують звернути увагу на кілька важливих моментів:

стан акумулятора (краще обирати пристрій із рівнем ємності не нижче 80%);

сумісність з актуальною версією iOS;

обсяг пам'яті – у 2026 році оптимальним вважається не менше 128 ГБ;

історію ремонтів та замінених компонентів;

відсутність блокування Activation Lock та прив’язки до оператора;

наявність гарантії та можливості повернути пристрій.

Користувачам також нагадали, що поняття "вживаний" і "відновлений" смартфон – це не одне й те саме. Професійно відновлені пристрої проходять діагностику, тестування та продаються з гарантією, тоді як звичайний вживаний iPhone продається в тому вигляді, в якому його залишив попередній власник.

За інформацією Bloomberg, Apple представить iPhone 18 Pro, 18 Pro Max та складаний iPhone 9 вересня. Старт продажів очікується до кінця місяця, тоді як базовий iPhone 18, iPhone 18e та друге покоління iPhone Air дебютують лише навесні 2027 року.

Нагадаємо, Apple напередодні відкрила доступ до публічної бета-версії iOS 27, завдяки чому користувачі iPhone 11 і новіших моделей можуть протестувати нову систему за два місяці до фінального випуску.

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