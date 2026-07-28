Світло стане дорожчим: регулятор підвищив тариф 'Укренерго' на чверть

Тариф на послуги з передачі електроенергії зміняться з 1 серпня.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електроенергії і комунальних послуг (НКРЕКП) підвищила тарифи "Укренерго" на передачу електроенергії на 25%. Відповідне рішення було прийнято під час засідання регулятора 28 липня.

"Тариф на послуги з передачі електроенергії з 1 серпня 2026 року становить: для користувачів системи (крім підприємств "зеленої" електрометалургії) – 928,45 грн/МВт*год (тут і далі без ПДВ), для підприємств "зеленої" електрометалургії – 563,26 грн/МВт*год", – ідеться в проєкті постанови.

Крім цього, тарифна складова на виконання спеціальних обов'язків із забезпечення збільшення частки виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії становитиме 365,19 грн/МВт*год.

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Регулятор пояснив підвищення тарифів зростанням витрат "Укренерго" через девальвацію гривні (розрахунки з виробниками "зеленої" енергії прив'язані до євро), наслідки російських атак та необхідність підготовки до зими.

Тариф "Укренерго" на передачу електроенергії сплачують великі підприємства, обленерго та інші користувачі мереж.

Слід зазначити, що зміна тарифів не вплине на вартість електрики для населення - ціна кіловата для побутових споживачів регулюється рішеннями уряду. На сьогодні це 4,32 грн за 1 кВт-год.

Втім, подорожчання електроенергії для бізнесу призводить до збільшення собівартості виробництв та потенційно може відобразитися на кінцевих цінах.

Тарифи на електроенергію в Україні - останні новини

У грудні НКРЕКП підвищила тарифи "Укренерго" на передачу електроенергії у 2026 році на 7,2% до 713,68 грн/МВт-год. Зазначений тариф був чинним до 31 березня 2026 року, далі передача електроенергії мала подорожчати до 742,91 грн/МВт-год.

У травні НКРЕКП запропонувала підвищити тарифи НЕК "Укренерго" з 1 липня поточного року. Тариф на передачу електроенергії пропонувалося підвищити на 21,62% і встановити на рівні 903,53 грн/МВт⋅год.

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