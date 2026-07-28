Скільки коштує орендувати альтанку під шашлики біля озера влітку - і чому якість може вразити

За чотиризначну суму можна отримати стіл, що хитається та мангал з прорваним днищем.

Вже незабаром в Україну повертається спекотна погода, і багато киян планують вибратися у вільний час на природу, щоб посмажити шашлики. Аби не виїжджати за межі міста, можна забронювати альтанку біля озера з мангалом. Проте ціна оренди альтанки може виявитися зависокою, а якість – залишає бажати кращого.

Так, на озері Радунка в Дніпровському районі столиці оренда альтанки з мангалом здорожчала з 900 до 1500 грн менше, ніж за рік. Така ціна для стандартної компанії до 10 людей. При цьому стіл в альтанці може хитатися, у мангала частково може не бути дна, що забезпечує "додаткову вентиляцію", а сама споруда неодмінно буде обмальована різноманітними виразами та картинками – у відповідності до рівня інтелекту попередніх гостей. І обережно з лавами – сівши на них, можна приклеїтися.

Охорона, утримання та експлуатація внутрішніх водойм та земель водного фонду в Києві – в прибрежній смузі теж – належать до юрисдикції комунального підприємства "Плесо". У відповідь на запит УНІАН в КП "Плесо" повідомили, що наразі здають альтанки в оренду субпідрядникам, які і здійснюють їхнє подальше обслуговування та пускають сюди киян за гроші.

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"КП "Плесо" здійснює проведення відкритих аукціонів щодо продажу права на організацію рекреаційної діяльності з можливістю розміщення тимчасових споруд (у тому числі альтанок). За результатами торгів переможець електронного аукціону отримує право на розміщення відповідних об'єктів та надання послуг у сфері відпочинку", – відповіли в КП "Плесо".

Характерно, що альтанки здорожчали майже вдвічі після того, як КП "Плесо" зобов’язали проводити торги на електронних аукціонах через електронну торгову систему (ЕТС) рішенням Київської міської ради №274/10741, прийнятим 4 грудня 2025 року.

Чому альтанки дорогі і хто відповідає за якість

Скільки сотень гривень брати з відвідувачів за оренду альтанки – вирішує субпідрядник.

"Оскільки тимчасові споруди (альтанки) та супутнє майно (мангали, меблі) належать суб'єктам господарювання – переможцям аукціонів, формування вартості послуг з їх оренди для кінцевого споживача здійснюється ними самостійно на принципах ринкової економіки та вільного ціноутворення. Ринкова вартість формується з урахуванням витрат оператора на участь в аукціоні, сплату орендної плати за використання території, витрат на поточне обслуговування та прибирання, а також сезонного попиту", – зазначають в КП "Плесо".

Судячи із зовнішнього вигляду деяких альтанок, основні витрати субпідрядників йдуть саме на орендну плату КП "Плесо" (знаходиться у підпорядкуванні КМДА). За якість мангалу та альтанки відповідає саме субпідрядник.

"Зобов’язання щодо підтримки належного технічного, санітарного та експлуатаційного стану альтанок і прилеглого інвентарю покладаються на суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність на відповідній локації. У разі пошкодження або знищення майна відпочивальниками, відшкодування збитків та притягнення винних осіб до відповідальності здійснюється безпосередньо суб'єктом господарювання (оператором) у порядку, встановленому чинним законодавством України (зокрема, через договірні відносини або звернення до правоохоронних органів)", – пояснюють в КП "Плесо".

Скільки коштує оренда альтанки в Києві

Комунальники, втім, обіцяють привести всі альтанки до єдиного загального зовнішнього виду, і зараз розробляють нормативно правовий акт для затвердження на рівні Києва.

"Усі об'єкти рекреації в межах балансових територій КП "Плесо" будуть приведені до єдиного дизайну та стандарту", – запевняють в компанії.

Головне, аби після нових змін від Київради вартість оренди альтанок не злетіла ще вище. Поки що денні ціни оренди альтанки біля озера в Києві наступні:

альтанка з мангалом на Трухановому острові, парк "Муромець": 1 500 грн - до 10 осіб, 2 000 грн - до 16 осіб, 3 000 грн – більше людей;

відкрита альтанка на Дніпровській набережній на Березняках: 2 000 грн з понеділка по четвер, 3 000 грн з п'ятниці по неділю до 10 осіб;

закрита альтанка на Дніпровській набережній на Березняках: 3 000 грн з пн по чт, 4 000 грн з пт по нд до 15 осіб;

велика альтанка на Дніпровській набережній на Березняках: 4 000 грн з пн по чт, 5 000 грн з пт по нд до 20 осіб;

VIP-альтанка на Дніпровській набережній на Березняках: 4 000 грн - до 10 осіб;

альтанки з мангалом на Оболонській набережній (вул. Прирічна): 1 500 грн - до 10 осіб;

альтанки з мангалом на озері Радунка: 1 500 грн - до 10 осіб;

альтанки з мангалом біля пляжу "Молодіжний" на Гідропарку: 1 000 грн з пн по чт, 1 500 грн в пт, 2 500 грн в сб та 2 000 грн в нд.

На окремих локаціях можна придбати вугілля по ціні 500 грн за 5 кг. Також в оренду надають шампури – 200 грн за 5 штук та решітки – теж за 200 грн (ціна варіює в залежності від місця). Водночас дорожчі альтанки можуть бути обладнані технікою, наприклад, електрочайником та мікрохвильовою піччю. Тут шампури та решітка входять в загальну вартість оренди.

Здорожчання життя в Києві – останні новини

Набагато більше, ніж вартість оренди альтанок, зросла влітку ціна за проїзд в громадському транспорті столиці – з 8 одразу до 30 гривень за одну поїздку. Експерти порахували, що таким чином проїзний у Києві став одним з найдорожчих у всій Європі.

На думку транспортного аналітика Олександра Гречко, підвищення вартості проїзду в громадському транспорті було зроблено для того, щоб у маршрутках могли безперешкодно підняти тарифи і надалі переманювати пасажирів.

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