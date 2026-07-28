Дизель встановлює нові рекорди: одна з мереж підняла ціну одразу на 8 гривень

У мережі Neftek дизельне паливо вже коштує 95,99 гривні.

Роздрібні ціни на пальне в Україні продовжують зростати, насамперед на дизель і автогаз. Водночас бензин після кількох тижнів подорожчання стабілізувався через падіння нафтових цін, повідомляє Enkorr.

Середня ціна бензину марки А-95 наразі становить 80,87 гривні за літр. Ціни на дизельне пальне та автогаз зросли на 70 і 57 копійок відповідно – до 88,88 грн/л і 42,10 грн/л.

Ціни на дизпаливо

Дизельне пальне продовжує дорожчати через зростання гуртових цін, які вже понад тиждень перевищують роздрібні. Одразу кілька мереж АЗС встановили сьогодні нові цінові рекорди. Найбільш різко вартість підняла мережа Neftek, яка збільшила ціну одразу на 8 грн за літр – майже до 96 грн/л, що стало найвищим показником на ринку.

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Для порівняння, під час весняного стрибка цін максимальна вартість дизпального не перевищувала 92 грн/л. Наразі вище цієї позначки дизель продають мережі BVS – по 92,90 грн/л, а також SOCAR, яка 28 липня підвищила ціну ще на 2 грн за літр – до такого ж рівня, 92,90 грн/л.

Після підвищення ціни на 2,40 грн за літр до п'ятірки найдорожчих мереж увійшов і EURO5, де дизельне пальне коштує 91,40 грн/л.

Серед преміальних мереж вартість дизпального переглянув лише WOG, піднявши її на 1,30 грн за літр – до 90,80 грн/л. Водночас ОККО поки що утримує ціну на рівні 89,90 грн/л.

Продовжили підвищувати ціни UKRNAFTA та UPG: мережі додали до вартості дизеля 1 грн і 40 копійок за літр відповідно, встановивши однакову ціну – 86,90 грн/л. На такому ж рівні після останнього перегляду продають дизель "Олас", RLS, "Фактор" і "БРСМ-Нафта".

Втім, на тлі загального подорожчання окремі оператори пішли на зниження. Так, "Фактор" зменшив ціну на 60 копійок за літр, а "БРСМ-Нафта" на АЗС у Дніпропетровській області знизила її на 1 грн/л – до 85,99 грн/л.

Найдоступніше дизельне пальне, як і раніше, пропонує мережа Brent Oil. Попри підвищення на 1 грн за літр, його вартість залишається найнижчою на ринку – 83,95 грн/л.

Ціни на автогаз

Автогаз дорожчає через різке зростання закупівельних цін, причиною якого стали перебої з постачанням ресурсу через південний напрямок. Преміальні мережі АЗС, які найдовше стримували ціни завдяки запасам газу, закупленого за нижчими цінами, також почали переглядати вартість пального. ОККО та WOG підвищили ціну LPG на 1 грн за літр – до 42,90 грн/л.

Крім того, мережа KLO підняла ціну на автогаз на 50 копійок – до 42,40 грн/л, а Parallel додала 41 копійку – до 42,26 грн/л. Наразі ці мережі продають автогаз дорожче за середньоринковий рівень.

Ціну на 1 грн за літр також підвищила UKRNAFTA – до 40,90 грн/л. Мережа UPG, як і у випадку з дизельним пальним, додала 40 копійок, встановивши ціну на рівні 41,90 грн/л.

Найнижчі середні ціни на автогаз – 38,90–38,98 грн за літр – зберігають мережі "Маркет", "Авантаж 7" і "Кворум", які 28 липня не змінювали своїх цін.

Менше ніж 40 грн за літр LPG коштує і в мережі "БРСМ-Нафта" – у середньому 39,88 грн/л після підвищення на 35 копійок. Залежно від регіону ціни в оператора коливаються від 37,99 грн/л на Житомирщині до 40,99 грн/л на Сумщині.

Попри чергове подорожчання автогаз зберігає суттєву перевагу над бензином за вартістю. Наразі літр LPG коштує близько 52% від ціни бензину А-95, що й надалі робить цей вид пального економічно привабливим для водіїв.

За словами фахівців, ринок поки не демонструє ознак стабілізації. Бензин після кількох тижнів подорожчання тимчасово призупинив зростання завдяки корекції світових котирувань на нафту.

Однак ситуація із забезпеченням паливом залишається напруженою: кілька трейдерів у неофіційних розмовах повідомляють про можливе припинення вільного продажу найближчим часом через дефіцит гуртових пропозицій. Дизельне пальне й автогаз продовжують дорожчати під тиском високої закупівельної вартості, а ринок дизеля додатково відчуває нестачу ресурсу.

Ціни на пальне в Україні – останні новини

Паливний експерт Дмитро Льоушкін прогнозує, що українцям не варто очікувати повернення цін на пальне до лютневого рівня, який був зафіксований напередодні війни США проти Ірану. За його словами, високий попит на енергоносії зберігатиметься щонайменше до кінця року.

Водночас ситуація з паливною інфраструктурою залишається складною через російські атаки на українські АЗС. Зокрема, на трасі у напрямку Києва на ділянці між Харковом і Полтавою наразі не працює жодна заправка.

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