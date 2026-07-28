Військовий двічі сам повертався після СЗЧ, а втретє його затримали: що вирішив суд

У суді військовий пояснив, що після першого СЗЧ він проходив службу в частині, де були створені "неналежні умови служби".

Військовослужбовець із Львівської області тричі ходив у СЗЧ. Два рази він сам повернувся назад, а на третій раз його затримали. Турківський районний суд Львівської області розглянув справу і призначив йому покарання.

Згідно з матеріалами справи, оприлюдненої у Єдиному жержреєстрі судових рішень, уродженець колишнього Турківського району Юрій Д. був призваний на військову службу на початку повномасштабної війни, але пішов у СЗЧ.

Водночас після першого випадку самовільного залишення служби солдат на початку 2025 року сам звернувся у частину та виявив бажання й надалі проходити службу.

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Однак через кілька місяців, у червні, він вчасно не повернувся із відпустки і знову пішов у СЗЧ на пів року. Після цього, на початку грудня 2025 року він також сам звернувся до військової частини, щоб і надалі продовжувати службу.

А вже менш ніж за місяць солдат не повернувся на службу після лікування і пішов у третє СЗЧ, що тривало понад 3 місяці – до моменту затримання порушника у приміщенні відділку поліції у квітні. Щодо нього порушили кримінальну справу.

У суді солдат визнав свою провину і заявив, що шкодує про вчинене. Він пояснив, що після першого СЗЧ він проходив службу в частині, де були створені "неналежні умови служби". Водночас він сказав хоче й надалі проходити військову службу.

Суддя дослідив усі матеріали та аргументи сторін і призначив покарання – 5 років тюрми. Він рахуватиметься із моменту затримання солдата у квітні 2026 року. Водночас вирок ще можна оскаржити.

СЗЧ в Україні - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, військові, які станом на 12 червня самовільно залишили частину, зможуть повернутися до 20 вересня за новою процедурою.

Найпростіший шлях повернення - через застосунок "Армія+". Зокрема, там можна: обрати новий підрозділ з переліку; вказати бажаний напрям служби та досвід; отримати супровід до зарахування в нову частину.

Також слід мати на увазі, що за рішенням Верховного Суду, військовослужбовець може втратити право на грошове забезпечення, премії та додаткову винагороду, зокрема виплату у 100 тисяч гривень, якщо факт самовільного залишення частини або місця служби (СЗЧ) встановлено службовим розслідуванням.

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