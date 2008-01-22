У НУ-НС вимагають покарати організаторів Сєвєродонецька-2

Харків. 22 січня. УНІАН. “Організатори з’їздів у Сєвєродонецьку повинні бути покарані згідно з Конституцією та законом про національну безпеку України”, - наголосив в інтерв’ю офіційному сайту блоку НУ-НС заступник голови фракції “Наша Україна – Народна Самооборона” Борис Тарасюк.

Він зауважив, що "антиукраїнські політичні сили ведуть небезпечні сепаратистські ігри, заперечуючи встановлену історією єдність нашої держави".

За словами заступника голови фракції “Наша Україна – Народна Самооборона”, “всі свідомі українці, тим більше державні посадовці, не можуть бути байдужими до цих сепаратистських спроб і повинні дати їм належну оцінку, не допустивши їх реалізації”.

Як повідомлялося раніше, Партія регіонів готує черговий з’їзд депутатів місцевих рад у Сєвєродонецьку, де будуть порушуватися гуманітарні, в тому числі мовне, питання. Регіонали заявили, що у разі спротиву місцевої влади, проведуть з’їзд навіть на вулиці.

Про підтримку проведення з’їзду в Сєвєродонецьку раніше заявляли харківські представники Партії регіонів, зокрема, голова облради В.САЛИГІН.