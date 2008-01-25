Сьогодні в парламенті «харківське питання»

Харків.25 січня. УНІАН. Питання про створення Тимчасової слідчої комісії з розслідування можливих фактів порушень Конституції та законів України в діяльності мера Харкова Михайла ДОБКІНА та секретаря міськради Геннадія КЕРНЕСА сьогодні планується розглянути на сесії Верховної ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, до розгляду цього питання може не дійти через спроби блокувати роботу парламенту у п’ятницю.