Вишневська: поправки уріжуть права рад

Харків. 25 січня. УНІАН. З прийняттям нової редакції закону про місцеве самоврядування місцеві ради будуть позбавлені більшої частини своїх прав.

Як передає кореспондент УНІАН, таку точку зору висловила заступник голови Харківської облради Марина ВИШНЕВСЬКА у ході прямої телефонної лінії в редакції газети «Слобідський край».

Відповідаючи на питання про своє ставлення до законопроектів, що передбачають внесення змін до законів України «Про місцеве самоврядування» та «Про місцеві державні адміністрації», М. ВИШНЕВСЬКА заявила, що проти їх ухвалення.

На її думку, ці законопроекти роблять місцеві ради безправними. Більш того, зміни законів, що діють, передбачають скорочення чисельності працівників органів місцевого самоврядування. Перш за все, ця проблема гостро виявиться в сільських радах, де працюють всього 2-3 співробітники, і якщо когось із них звільнити, то на всі численні звернення жителів сільської місцевості нікому буде реагувати – сільради не справляться з тим обсяг турбот, який лежить на їхніх плечах щодо розвитку сіл і селищ.

М.ВИШНЕВСЬКА повідомила, що обласна рада направила уряду відповідне звернення з проханням відмінити внесення змін як таких, що утискають права органів місцевого самоврядування, повідомляє сайт облради.