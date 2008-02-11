Запоріжжя вибиває кошти на трасу Харків-Сімферополь

Харків. 11 лютого. УНІАН. Запорізька облдержадміністрація наполягає на виділенні 131 млн. грн. державних коштів на розширення та реконструкцію ділянки автотраси Харків-Сімферополь, що проходить по регіону.

Як повідомив УНІАН в.о. запорізького губернатора Валерій ЧЕРКАСКА, керівництво Запорізької ОДА звернулося з проханням виділити дану суму до депутатів ВР, в Міністерство транспорту і зв`язку та “Укравтодор”.

”Впродовж 2006 - 2007 рр. фахівці досліджували “прохідність” траси і дійшли висновку, що вона не відповідає існуючим нині потребам: при інтенсивності руху, яка є на сьогоднішній день (особливо в літній період), двосмугова автотраса є аварійнонебезпечною на більшій частині своєї протяжності”, - повідомив В.ЧЕРКАСКА.

За словами в.о. губернатора, за ініціативою Запорізької ОДА вже зроблено проекти реконструкції та розширення найбільш аварійнонебезпечних ділянок, загальний кошторис витрат за якими становить 131 млн. грн.

”Оскільки траса Харків-Сімферополь є автодорогою державного значення, згідно з чинним законодавством фінансування робіт на ній може здійснюватися лише за рахунок державних коштів. Саме у зв`язку з цим керівництвом Запорізької ОДА і направлено звернення з проханням передбачити в Держбюджеті на 2008 р. виділення «Укравтодору” додатково 131 млн. грн. або провести необхідний для реконструкції та розширення цієї траси перерозподіл коштів Укравтодору”, - пояснив в.о. губернатора.

Довідка УНІАН. Згідно з нормативними документами автодорога є відповідною вимогам безпеки, якщо інтенсивність руху по одній смузі не перевищує 600 автомобілів на годину.

За даними Запорізького облуправління Державтоінспекції, в літній період інтенсивність руху на автодорозі Харків-Сімферополь досягає 2000 автомобілів на годину.