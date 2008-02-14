Тимошенко не пояснила причин переносу візиту до Харкова

Харків. 14 лютого. УНІАН. Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО перенесла свою робочу поїздку до Харкова, яка планувалася на 15 лютого.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила сьогодні під час наради з питань підготовки агропромислового комплексу до весняно-польових робіт, яка проходила в українському НДІ прогнозування та випробування техніки і технологій для сільгоспвиробництва ім. Погорілого у Васильківському районі Київської області.

«Поїздка до Харкова перенесена», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, не уточнюючи причин такого рішення.