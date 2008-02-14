Мусєєва відсторонено від обов’язків начальника метрополітену

Його тимчасово замінив Броншпак

Харків. 15 лютого. УНІАН. Наказом Міністра транспорту та зв’язку України Йосипа ВІНСЬКОГО від 14.02.2008 року Сергій МУСЄЄВ відсторонений від виконання обов’язків начальника Державного підприємства «Харківський метрополітен». Про це повідомляє сайт Харківської ОДА. С.МУСЄЄВУ збережено зарплату на період до закінчення роботи комісії з проведення перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності підприємства. На той же період виконуючим обов’язки керівника ДП «Харківський метрополітен» наказом міністра призначений Геннадій БРОНШПАК.

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