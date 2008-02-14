Росія повертається до Ан-70

Харків.14 лютого. УНІАН. Росія продовжить співпрацю з Україною по проекту Ан-70, внесок у реалізацію якого вносять і харківські підприємства та науково-дослідні інститути.

Про це повідомив міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ журналістам у Дніпропетровську.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами міністра, “Російська сторона підтвердила, що вони будуть продовжувати цю роботу. Ми будемо разом працювати над Ан-70”. Ю.ЄХАНУРОВ зауважив, що йому про це сказав міністр оборони РФ Анатолій СЕРДЮКОВ.

Український міністр оборони повідомив, що на сьогодні для доведення Ан-70 до серійного виробництва, необхідно завершити цілий комплекс робіт та завершити випробування.

За його словами, на завершення проекту необхідно близько 300 млн. дол.

Ю.ЄХАНУРОВ додав, що, за даними українських виробників, на ці роботи необхідно півтора роки.

Довідка УНІАН. Створення літака Ан-70 - спільний українсько-російський проект. Літак Ан-70 призначено для транспортування вантажів масою до 47 тонн, десантування парашутистів і техніки.

У липні 2006 р. уряд Росії прийняв рішення почати переговори з Україною про припинення спільного проекту зі створення й серійного виробництва військово-транспортного літака Ан-70.

24 жовтня 2006 року тодішній голова уряду РФ Михайло ФРАДКОВ заявив про остаточний вихід Росії з проекту Ан-70.

Україна закликала Росію погасити борги за проектом Ан-70.

Водночас, у серпні 2007 року, на авіасалоні МАКС-2007, Об`єднана авіабудівна корпорація (ОАК) Росії та Державний авіабудівний концерн ”Авіація України”, куди входить АНТК ім. О.К.Антонова, підписали меморандум про взаєморозуміння з розвитку співпраці в галузі транспортної рампової та пасажирської авіатехніки, зокрема, про відновлення серійного випуску літаків Ан-124 « Руслан» та кооперації за програмою військово-транспортного літака Ан-70.