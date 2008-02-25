Уряд «не відпускає» Украгролізинг

Харків. 24 лютого. УНІАН. Національна акціонерна компанія ”Украгролізинг” залишається в підпорядкуванні Кабінету Міністрів України.

Про це повідомив учора журналістам у рамках галузевої наради заступник міністра аграрної політики Олександр ШЕВЧЕНКО.

За інформацією О.ШЕВЧЕНКА, питання про те, що перепідпорядковує НАК «Украгролізинг» Міністерству агрополітики обговорювалось на колегії міністерства, і було прийнято рішення «підтримати в діючому порядку ту ситуацію, яка була до цього». Тобто ”Украгролізинг” і надалі підпорядковуватиметься Кабміну.

При цьому О.ШЕВЧЕНКО наголосив, що для Мінагрополітики головне не управляти компанією, а ефективно використовувати кошти, оскільки ”більш ніж на 60 млн. грн. техніки заморожено на складах ”Украгролізингу”.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство аграрної політики виступало за підпорядкування МінАП НАК «Украгролізинг» і ДАК «Хліб України».

Міністр агрополітики Юрій МЕЛЬНИК повідомляв про установку уряду про те, що не повинно бути суб`єктів господарювання або окремих державних органів управління, як департаменти і комітети, які безпосередньо виходять на Кабінет міністрів України.

«Тому всі структури рано чи пізно будуть підпорядковані тому чи іншому міністерству. Ми пропонуємо, що НАК «Украгролізинг» і ДАК «Хліб України» повинні бути підпорядковані Мінагрополітики, точніше, щоб органом управління щодо цих компаній виступало Міністерство аграрної політики», - заявив міністр.