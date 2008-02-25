Військовослужбовець сам клепав собі зарплату

Київ. 25 лютого. УНІАН. У Харківській області порушено кримінальну справу стосовно військовослужбовця за контрактом однієї з військових частин Міністерства оборони України.

Як повідомили УНІАН у Департаменті Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України, встановлено, що правопорушник з використанням комп’ютерної техніки виготовляв фальшиві державні грошові знаки. У зловмисника вилучено комп’ютерну техніку та 36 фальшивих купюр.

Справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 199 Кримінального кодексу України (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї).