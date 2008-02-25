Сабурову дачу перевірить міністерство?

Харків. 25 лютого. УНІАН. Депутати Харківської облради мають намір ініціювати міністерську перевірку Харківської обласної клінічної психіатричної лікарні №3.

Таке рішення ухвалили депутати постійної комісії облради з питань охорони здоров`я, материнства і дитинства, розглянувши результати перевірки діяльності підрозділів цієї лікарні, повідомив агенції "SQ" голова комісії Володимир Святаш.

За його словами, за запитом депутата облради Володимира Цюртока було створено комісію під керівництвом начальника Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи Юрія Кравченка. "Комісія провела перевірку діяльності лікувальної установи і прийшла до висновку, що практично всі звинувачення на адресу керівників лікарні, які навів у своєму зверненны В.Цюрток, мають під собою підстави", - зазначив В.Святаш.

Він повідомив, що крім фактів спотворення результатів експертиз і застосування адмінресурсу, перевірка встановила ряд грубих порушень в роботі лікувальної установи. "Вивчивши історію хвороби пацієнтки Ромашкевич, комісія прийшла до висновку, що не було ніяких підстав для її перебування в лікарні протягом 2,5 років", – зазначив В.Святаш. За його словами, немолода пацієнтка з діагнозом "психоз" раніше уклала договір довічного утримання з однією із співробітниць психіатричної лікарні, дочці якої повинна була перейти квартира пацієнтки після її смерті. Родичі медпрацівника вже в`їхали в квартиру пацієнтки поки та знаходилася на постійному лікуванні в клініці.

В.Святаш також повідомив, що термін дії ліцензії, відповідно до якої працює лікарня, закінчився 2001 року. Постійна комісія облради ухвалила рішення визнати роботу головлікаря лікарні Петра Петрюка незадовільною і винести питання про його подальше перебування на цій посаді на розгляд сесії облради. Крім того, В.Святаш має намір ініціювати розгляд питання про відповідність посаді начальника Головного управління охорони здоров`я Харківської облдержадміністрації Богдана Волоса.

Як повідомив раніше заступник голови Харківської облдержадміністрації Ігор Тєрєхов, незалежна комісія провела перевірку роботи обласної психіатричної лікарні №3. У роботі установи були виявлені ряд порушень в області охорони здоров`я, кадрових питань і в проведенні судово-психіатричних експертиз. Ці порушення носять системний характер.