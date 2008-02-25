Завтра Харків огляне комісія УЄФА

Харків. 25 лютого. УНІАН. Комісія УЄФА перевірить готовність Харкова до Євро-2012

Як повідомляє сайт ОДА, комісія працюватиме 26 лютого в обласному центрі спільно з представниками Національного агентства з Євро-2012.

За словами заступника губернатора Сергія СТОРОЖЕНКА, 12 членів європейської футбольної асоціації та 5 представників Національного агентства «проведуть конкретну роботу по всіх гарантіях, які підписав свого часу харківський мер ДОБКІН».

«Йдеться лише про міські об`єкти і їх готовність», - підкреслив заступник керівника області.

С.СТОРОЖЕНКО також повідомив, що комісія умовно розіб`ється на групи, які працюватимуть за декількома напрямками: аеропорт, лікувальні установи, готелі, дороги і транспорт, територія навколо стадіону «Металіст» - під`їзди, стоянки тощо.