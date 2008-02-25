До Харкова їде комісія УЄФА
Дванадцять інспекторів та п’ятеро представників Національного агентства з підготовки до Євро-2012 будуть в Харкові півтора дні. Графік у “ревізорів” щільний: вони хочуть оглянуть аеропорт, кілька лікарень та готелів...
Комісія УЄФА перевірить готовність Харкова до Євро-2012.
Як повідомляє сайт ОДА, комісія працюватиме 26 лютого в обласному центрі спільно з представниками Національного агентства з Євро-2012.
За словами заступника губернатора Сергія СТОРОЖЕНКА, 12 членів європейської футбольної асоціації та 5 представників Національного агентства «проведуть конкретну роботу по всіх гарантіях, які підписав свого часу харківський мер ДОБКІН».
«Йдеться лише про міські об`єкти і їх готовність», - підкреслив заступник керівника області.
С.СТОРОЖЕНКО також повідомив, що комісія умовно розіб`ється на групи, які працюватимуть за декількома напрямками: аеропорт, лікувальні установи, готелі, дороги і транспорт, територія навколо стадіону «Металіст» - під`їзди, стоянки тощо.