Відкрилась виставка Джозефа Конрада

Харків. 25 лютого. УНІАН. У Харківському літературному музеї відкрилась виставка "Між суходолом і морем" з нагоди 150-річчя від дня народження видатного польського прозаїка Джозефа Конрада.

Як повідомляє офіційний сайт облдержадміністрації, на запрошення Генерального Консула Республіки Польща у Харкові пана Гжегожа Серочинського від облдержадміністрації у заході взяв участь перший заступник начальника Головного управління зовнішньоекономічних зв`язків та європейської інтеграції Вячеслав Парамонов.