Русанов не хоче очолювати оперу

Харків. 26 лютого. УНІАН. Депутат Харківської обласної ради Олександр РУСАНОВ відкликав свою заяву, у якій просив призначити його на посаду директора Харківського державного академічного театру опери і балету імені Лисенка.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облради.

«Я вирішив не брати участі в конкурсі на заміщення вакантної посади директора Харківського державного академічного театру опери і балету імені Лисенка, тому прошу раніше подану заяву про призначення мене на цю посаду не розглядати», - йдеться в заяві О.РУСАЕОВА, яку він передав сьогодні до канцелярії облради.

Як повідомляв УНІАН, кандидатура О.РУСАНОВА раніше викликала суперечки як у колективі театру, так і між гілками харківської влади, - він професійний міліціонер, і, на думку багатьох, йому важко було б керувати колективом митців.

Пізніше облрада назвала щонайменше 5 претендентів на цю посаду.