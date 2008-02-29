Судових виконавців також не впустили на земельний аукціон

Харків. 29 лютого. УНІАН. Представники виконавчої служби в супроводі людей у камуфляжній формі намагалася вручити організаторам Першого земельного аукціону ухвалу Окружного адміністративного суду Харківської області про заборону проведення цього аукціону, але на шляху до залу, де проходить аукціон, їх зустріли Харківський міський голова Михайло ДОБКІН та секретар Харківської міськради Геннадій КЕРНЕС, які не пустили їх до зали.

Про це заявили журналістам представники виконавчої служби, передала з місця подій кореспондент SQ.

За словами представників виконавчої служби, рішення датоване 28 або 29 лютого і мало бути зачитане в залі проведення аукціону, після чого комісія з проведення аукціону мусила вирішити про проведення або припинення торгів. Вони також відзначили, що рішення було зареєстроване в канцелярії міськради.

За словами директора Харківської філії ДП «Укрспецзем», депутата Харківської міськради Володимира ТУПІЦИНА, «це спланований теракт з боку харківських БЮТівців, а заяви про необхідність мати ліцензію для проведення торгів не мають сенсу, оскільки згідно з законодавством оператор торгів повинен мати угоди з Фондом держмайна, а не ліцензію.

Г.КЕРНЕС заявив, що «проведення торгів законне, і зажадав продовжити проведення аукціону. Він також підкреслив, що ця ситуація - новий виток протистояння харківських кланів, які проти публічного продажу землі».

Станом на 13.00 на торгах було продано 6 земельних ділянок. Близько 13.00 розпочалася прес-конференція М.ДОБКІН з приводу ситуації, що склалася.

Як повідомлялося раніше, президія земельного аукціону 29 лютого не дозволила старшому помічнику прокурора Харкова Сергію ПОДОРОЖНОМУ зачитати протест прокурора міста під час проведення аукціону. Крім того, старший помічник прокурора був видалений із залу.

Як заявив журналістам С.ПОДОРОЖНИЙ, суть протесту полягає в тому, що Харківська філія ДП «Укрспецзем» (директор філії - депутат Харківської міськради Володимир ТУПІЦИН), який став переможцем конкурсу на проведення аукціону, не є юридичною особою і не має права проводити земельні торги. Старший помічник прокурора заявив, що якщо аукціон відбудеться, то прокурор Харкова Євгеній ПОПОВИЧ публічно повідомить, чи буде прокуратура оскаржувати законність проведення аукціону.