Було змінено рух поїздів.

У Києві на "синій" гілці метро було змінено рух поїздів після того, як один з пасажирів потрапив під поїзд.

Про це повідомляється в телеграм-каналі Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що на "синій" лінії метрополітену поїзди їздили від станції "Героїв Дніпра" до "Олімпійської", від "Васильківської" до "Теремків".

"На станції "Палац Україна" пасажир потрапив під потяг. На місце події викликані медики і правоохоронці. Проводиться необхідна робота", - йдеться в повідомленні держадміністрації.

Читайте такожУ Києві вилучили автомобіль у боржника, який набрав штрафів на 130 тисяч гривень (відео)О 18:40 на сторінці КП "Київський метрополітен" в Facebook повідомили, що робота метро відновлена у звичайному режимі.

Раніше повідомлялося, що в московському метрополітені чоловік намагався врятувати самогубцю, який кинувся під поїзд, і загинув. Пасажир, який намагався накласти на себе руки, вижив і вбив себе по-іншому.

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Автор: Інна Андаліцька