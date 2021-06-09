Одного чоловіка зняли з перил, а іншого витягли з води.

У Києві правоохоронці врятували двох мешканців столиці, які намагалися вкоротити собі життя на Південному мосту.

Про це в середу, 9 червня, розповіли у відділі комунікації столичної поліції. Спочатку поліцейські зняли одного чоловіка з билець мосту, а потім працівники річкової поліції та рятувальники на службовому катері врятували іншого з води.

Про самогубців правоохоронці дізналися від очевидців. Спочатку один з перехожих зателефонував на "102" та розповів, що на Південному мосту за бильцями стоїть невідомий і погрожує стрибнути у Дніпро.

На місце приїхав екіпаж працівників полку поліції особливого призначення, працівники річкової поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як розповів заступник командира взводу №1 роти № 4 полку особливого призначення №1 ГУНП у м. Києві Олександр Бабчук, поліцейські оцінили ризики ситуації та можливий перебіг події, а відтак діяли дуже швидко, адже від їх професійних дій залежало життя людини.

"Поки ми з напарником наближалися до чоловіка, який погрожував стрибнути з мосту, колега службовим автомобілем обмежив дорожній рух на проїжджій частині. Оскільки ситуація в будь-який момент могла вийти з-під контролю, ми вирішили, що один із нас вестиме перемовини та заспокоюватиме, а інший спробує схопити за руку та не дати впасти", - розповів Бабчук.

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Водночас водії, які проїжджали повз, сказали поліції, що за кілька метрів з цього ж мосту впав ще один чоловік.

"Ми одразу підійшли до місця орієнтовного падіння та скоординували рятувальників, які на службовому катері врятували 37-річного громадянина з води. Надалі чоловіка передали лікарям швидкої допомоги, які госпіталізували його у стаціонар", - повідомив заступник командира взводу спецпризначенців.

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Автор: Катерина Комолова