За попередньою інформацією, чоловік убив себе з автомата у збройовій кімнаті військової частини.

В Одеській області знайшли застреленим військовослужбовця. За попередньою інформацією, він наклав на себе руки.

Як повідомили 31 травня у службі зв'язків з громадськістю командування Військово-морських сил Збройних сил України, 30 травня в одній з військових частин стався "трагічний випадок загибелі військовослужбовця".

"Зараз за фактом загибелі правоохоронними органами проводяться слідчі дії з метою надання правової кваліфікації та встановлення обставин пригоди. За вказівкою командувача ВМС ЗСУ у військовій частині проводиться службова перевірка", - повідомили у відомстві.

Видання 04868.com.ua та місцеві Telegram-канали пишуть, що все сталося в селищі Радісне на території військової частини А1942. Загиблий - матрос строкової служби Ярослав Ганюченко, якого у 2020 році призвав Уманський районний військовий комісаріат.

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Самогубства військових в Одеській області

24 травня в Одесі знайшли застреленим офіцера-прикордонника в його службовому кабінеті. Трагедія сталася на території військової частини №9997, розташованої на вулиці Інглезі. За попередньою інформацією, чоловік застрелився сам.

28 травня у смт Тарутине Одеської області на робочому місці знайшли застреленим іншого прикордонника, за попередніми даними, це було самогубство.

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Автор: Лариса Козова