Чоловік на ім’я Ілля зазвичай є безперечним лідером, він цілеспрямований і багатоликий.

Чоловіче ім’я Ілля нині вважається одним із найпопулярніших. Воно має дуже сильну енергетику і прекрасну сумісність.

Ілля: значення й походження імені

Читайте такожЗначення імені Артем: характер, доля, сумісність з іншими іменамиІм’я Ілля має єврейське походження. Зі староєврейського імені Еліяху означає "Мій Бог - Господь", також можна перекласти як "віруючий". Є також версія, що ім'я Ілля походить від імені Ілія, що має значення "фортеця Господня" і "сила Божа".

Скорочені та зменшувально-пестливі форми імені: Ілюха, Іллюша, Ілюся, Ілюня, Люня, Іля.

Синоніми імені: Ільяс, Еліас, Елі, Еліа, Елія, Іллеш, Елайджа, Ілайджа, Елайас, Елліс, Еліаш, Іліє.

Ілля в дитинстві

Хлопчик на ім'я Ілля з дитинства позиціонує себе господарем життя. Його раннє дитинство переповнене пустощами, активністю, енергією, веселощами та жартами. Серед друзів він має обов’язково бути лідером, ставити правила гри і розподіляти ролі.

Це відвертий і прямолінійний хлопчик, який не любить приховувати свої почуття, що іноді схоже буває на зухвалість або агресію. Ілля дуже раціональний, швидко приймає рішення і ніколи не шкодує про них.

Водночас дитина з таким ім’ям дуже талановита і здібна, енергійна. Він готовий весь час вивчати щось нове, непізнане, невідоме. У навчанні Ілля наполегливий, але тільки в тому, що йому самому подобається.

Ілля: характер та доля

Чоловік-Ілля – безперечний лідер, дещо егоїстична людина. Він буває запальний і нестриманий. Цей чоловік непередбачуваний у своїх рішеннях, його неможливо в чомусь переконати.

Читайте такожЗначення імені Уляна: характер, доля, сумісність з іншими іменамиІлля рішучий, сміливий, цілеспрямований чоловік, він може не спати ночами, працювати на кількох посадах і паралельно навчатися, щоб якомога швидше домогтися бажаного результату.

Цей чоловік має прекрасну інтуїцією. Він здатен правильно оцінити обстановку, а, оцінивши її, швидко приймати рішення та ставити перед собою мету.

Чоловік на ім’я Ілля артистичний, іронічний і багатоликий. Він сильно заглиблений у себе, але здатен співпереживати оточуючим. У компанії Ілля веселий і товариський.

Ілля у коханні та шлюбі

Ілля зазвичай не схильний до прояву тонких переживань. Однак це не стосується амурних справ. Якщо цей чоловік закохався, то від нього можна чекати дуже несподіваної поведінки. Щоправда, триватиме це недовго: щойно обраниця буде завойована – всі ці таланти безслідно випаруються.

Чоловіку на ім’я Ілля важливо, щоб його жінка була близька йому духовно, тоді він здатен її гідно оцінити. Ілля прагне знайти і підкорити жінку вільну й незалежну, рівну йому за інтелектом.

До створення сім'ї цей чоловік підходить відповідально і по-хазяйськи. Одружується зазвичай тільки тоді, коли постає на ноги й розуміє, що може забезпечити власну родину гідне існування. Свою сім'ю Ілля дуже любить і постійно про неї піклується.

Сумісність Іллі з жіночими іменами

Читайте такожЗначення імені Христина: характер, доля, сумісність з іншими іменамиНайкраще поєднання у плані почуттів досягається шляхом побудови стосунків з Адою, Анастасією, Варварою, Дорою, Маріанною, Міррою та Еммою.

Міцний шлюб може бути створений у парі з Варварою, Анастасією, Галиною, Діною, Зоєю, Ією, Ірмою, Каміллою, Ларисою, Людмилою, Ніною, Едітою, Тамілою, Тетяною.

А з такими жінками, як Антоніна, Вікторія, Катерина, Олена, Ірина, Кіра, Ліна, Нінель, Таїсія, Елеонора, Яна, за твердженням астрологів, ніякого світлого майбутнього не може навіть і бути.

Іменини Іллі

Свій день ангела Ілля святкує 1 січня, 21 січня, 25 січня, 27 січня, 3 лютого, 13 лютого, 1 березня, 5 квітня, 10 квітня, 23 червня, 2 серпня, 25 серпня, 30 серпня, 16 вересня, 26 вересня, 30 вересня , 11 жовтня, 16 листопада, 17 листопада, 22 листопада, 5 грудня, 9 грудня, 18 грудня, 29 грудня, 31 грудня.

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Автор: УНІАН