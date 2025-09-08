Білл Мані вже колись працював над Batman: Arkham Origins.

Студія Rocksteady, відома за серією Batman: Arkham, найняла нового геймдиректора. Ним став Білл Мані, колишній співробітник Ubisoft, який керував розробкою Assassin's Creed Valhalla і Mirage.

Як написано в його профілі на LinkedIn, Мані покинув Ubisoft навесні цього року і перейшов у Rocksteady. Цікаво, що раніше він уже працював із Warner Bros. Games над Batman: Arkham Origins у складі WB Games Montreal. Тепер він очолить команду, яка будує нову частину культової серії на рушії Unreal Engine 5.

Раніше в мережі з'являлися натяки на те, що Rocksteady планує відродити скасоване продовження Arkham Knight, де головним героєм мав стати Деміен Вейн. З чуток, новий проєкт виявиться першою частиною трилогії і може вийти ексклюзивно на Playstation 6.

Тим паче відомий інсайдер Джейсон Шрайер уже повідомляв, що нова гра в серії Batman: Arkham дійсно перебуває в розробці. Worner Bros. збирається робити ставку на перевірені серії після провалу експериментальної Suicide Squad: Kill the Justice League.

Раніше ми розповідали, що відкритий світ нової LEGO гри про Бетмена буде більшим, ніж у Batman: Arkham Origins. Готем у Lego Batman: Legacy of the Dark Knight буде поділений на 4 острови.

