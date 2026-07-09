На тлі чуток про звільнення Тома Гарді: вийшов трейлер 2 сезону кримінального серіалу 'Мобленд'

Прем'єра продовжеггя серіалу запланована на 18 вересня 2026 року.

Вийшов довгоочікуваний трейлер другого сезону кримінального сералу "Мобленд" (MobLand). Одночасно стала відома дата його прем'єри.

Це сталося на тлі епопеї зі звільненням з серіалу одного з виконавців головної ролі – Тома Гарді ("Бронсон", "Божевільний Макс: Дорога люті", "Байкери", трилогія "Веном").

Нагадаємо, навесні 2026 року, одразу після завершення зйомок другого сезону, з'явилася інформація, що продюсери вирішили звільнити Гарді з шоу через конфлікти. Втім, наприкінці червня було оголошено, що ситуацію вдалося владнати, тож актор повернеться до своєї ролі й в запланованому третьому сезоні.

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Гарді грає у фільмі роль Гаррі Да Соузи – чоловіка, який "вирішує" проблемні питання для впливової кримінальної сім'ї Гарріган. У другому сезоні йому доведеться придумати, як владнати конфлікти всередині самої родини, яка опинилася на межі "громадянської війни". І зробити це потрібно буде швидко, поки їхні вороги з інших банд не вирішили скористатися ситуацією.

Окрім Гарді головні ролі у серіалі виконують Гелен Міррен ("Калігула", "Королева", франшиза "Форсаж"), Пірс Броснан (Джеймс Бонд у чотирьох фільмах франшизи) та Педді Консідайн ("Типу круті лягаві", "Смерть Сталіна", серіал "Дім Дракона").

Другий сезон серіалу налічуватиме десять епізодів, прем'єра запланована на 18 вересня.

Також вже відомо, що третій сезон шоу перебуває на стадії розробки.

Нагадаємо, перший сезон "Мобленд" від творця серіалу "Рей Донаван" Ронана Беннетта та "короля кримінальної комедії" Гая Річі вийшов навесні 2025 року та отримав здебільшого позитивні відгуки критиків.

Наразі загальна оцінка серіалу на IMDb становить 8,3 балів з 10, тоді як на Rotten Tomatoes він має 77% схвалення від критиків і 67% від глядачів. Тим часом, на Metacritic кінооглядачі оцінили його в 60 зі 100 балів (відповідає характеристиці "змішані або середні відгуки"), а широка аудиторія – в 7,3 з 10 балів (відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки").

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