З'явився перший трейлер нової 'Дюни' (відео)

Події триквелу розгортатимуться через 17 років після фіналу другої частини.

Кінокомпанія Warner Bros. Pictures та Legendary Pictures показали перший трейлер нового фільму "Дюна: Частина третя", що завершує епічну трилогію режисера Дені Вільньова.

Як пише Variety, він став найповнішим і найактуальнішим оглядом довгоочікуваної заключної частини його науково-фантастичної трилогії.

Номінований на "Оскар" режисер та виконавець головної ролі Тімоті Шаламе представили нові кадри перед аудиторією, що складалася з шанувальників "Дюни" та представників преси, у Лос-Анджелесі.

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У новому фільмі Шаламе повертається до ролі Пола Атрейдеса, продовжуючи історію після його сходження до влади наприкінці "Дюни: Частина 2". Натхненна романом Френка Герберта "Месія Дюни", третя частина розгортається через 17 років після подій попередньої частини й досліджує наслідки правління Пола як імператора.

Цікаво, що події набувають дуже похмурого характеру. Як відомо шанувальникам першого фільму, Пол володіє даром передбачення майбутнього, але його розум затуманився після того, як він взяв під контроль галактику.

"Майбутнє якось само собою зрозуміле. Я не бачу, що на мене чекає попереду", – каже Пол.

У нього з’явився новий супротивник у особі Роберта Паттінсона в ролі Скайтала, перевертня, який хоче повалити Імператора.

"Ми плануємо завдати удару по самому ядру імперської влади", – сказав Скайтал, даючи зрозуміти, що він прагне не чого іншого, як "зміни режиму".

Шаламе натякнув, що моральна криза Пола порушується й у книгах, і що Герберт хотів сказати про розбещуючий вплив влади, запропонувавши "застереження" щодо "харизматичних лідерів".

Трейлер також демонструє Зендею в ролі войовниці фременів Чані, чиї стосунки з Полом ускладнилися після його шлюбу з принцесою Ірулан (Френсіс П’ю), яка хоче дитину. Також багато уваги приділяється Дункану Айдахо, грізному воїну, який загинув, захищаючи Пола та його матір (Ребекка Фергюсон), і воскрес у вигляді голі.

Зазначається, що Пол, безперечно, виглядає більш враженим, менш різким, ніж у попередніх фільмах, що розпалили хвилю міжгалактичного кровопролиття. Наприкінці трейлера він каже:

"Вибачте мені за все, що я зробив".

Серед акторів, які повернулися, – Ребекка Фергюсон, Хав’єр Бардем і П’ю, чия роль принцеси Ірулан у новому фільмі розширюється. Аня Тейлор-Джой також повертається до ролі Алії Атрейдес. До акторського складу приєдналися не тільки Паттінсон, а й Ісаак де Банколе, який зіграє колишнього бійця Федайкін-командос Пола.

"Дюна: Частина третя" вийде в кінотеатрах 18 грудня, завершуючи екранізацію саги Герберта.

Вільньов зазначив, що на створення трилогії для екранізації пішло десять років.

"Для мене було величезною честю працювати з усіма вами", – сказав він, звертаючись до Шалама.

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