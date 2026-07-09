Остання роль Руслани Писанки: 'Демони' Наталки Ворожбит нарешті отримали дату прем'єри

Вихід "Демонів" в українських кінотеатрах заплановано на 18 березня 2027 року.

Світова прем'єра української містичної драми "Демони" (Demons) відбудеться на 79-му Кінофестивалі в Локарно (Швейцарія), що пройде з 5 до 15 серпня. Це одна з найпрестижніших кіноподій Європи, заснована 1946 року – того ж року, що й Каннський кінофестиваль. Саме в Локарно розпочинали міжнародну кар'єру Мілош Форман, Джим Джармуш та багато інших видатних режисерів.

Стрічка "Демони" була відібрана до Concorso Cineasti del Presente ("Конкурс кінематографістів сьогодення") – однієї із головних секцій кінофестивалю в Локарно, присвяченої першим і другим повнометражним роботам режисерів, повідомила пресслужба кінокомпанії "Артхаус Трафік".

За сюжетом стрічки, щойно після розпаду Радянського Союзу харизматична Ніна (її зіграла Руслана Писанка, для якої це була остання велика роль в кіно перед смертю від тяжкої хвороби влітку 2022 року) прихистила росіянина-волоцюгу, який називає себе письменником. Вона сподівається розпочати з ним нове життя, але містичні землі Полтавщини, де відьми живуть поруч із людьми, а мертві говорять із живими, крок за кроком розкривають справжню сутність її коханця.

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"Демони" – це другий повнометражний фільм української письменниці й сценаристки Наталки Ворожбит. Її дебютна стрічка "Погані дороги" 2020 року була представлена в конкурсі Міжнародного тижня критики Венеційського кінофестивалю, де здобула Verona Film Club Award, а згодом була висунута від України на премію Американської кіноакадемії "Оскар" у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм".

У 2022 році під час церемонії відкриття кінофестивалю в Локарно відбулася прем'єра короткометражного фільму Ворожбит "Чи ти ОК?".

Крім того, Ворожбит є авторкою сценарію стрічок "Кіборги" та "Дике поле", а також шоуранеркою серіалу "Спіймати Кайдаша".

"Руслана була надзвичайно талановитою, глибокою акторкою і справжньою зіркою, якій за життя, на жаль, не вдалося повністю реалізувати свій талант. Мені здається, що в "Демонах" нам вдалося зафіксувати на екрані справжній масштаб її акторської природи. Я переконана, що, якби не її передчасна смерть, попереду на неї чекала б велика драматична кар'єра. Нам неймовірно пощастило, що саме вона зіграла Ніну", – розповіла режисерка.

На момент смерті акторки було відзнято близько 90% сцен за її участі. Згодом творча команда переосмислила кілька фінальних епізодів і завершила стрічку, зберігши авторський задум та вшанувавши пам'ять акторки.

"Демони" є українсько-польською копродукцією. Стрічку створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно і Польського кіноінституту.

Вихід "Демонів" в українських кінотеатрах заплановано на 18 березня 2027 року.

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