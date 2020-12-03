Модель показала нову фотографію.

Відома модель Хлої Кардашьян опублікувала в Instagram пікантний знімок.

На фотографії вона позує, сидячи на підлозі. При цьому дівчина постала абсолютно оголеною. Вона одягла тільки високі чобітки на підборах. Інтимні місця вона прикрила ногами і руками.

Хто така Хлої Кардашьян:

Дівчина народилася 27 червня 1984 року в Лос-Анджелесі

Має понад сто мільйонів підписників на своєму акаунті в Instagram

У 2007 була запрошена на одну з головних ролей в реаліті-шоу про свою сім'ю «Keeping Up with the Kardashians». Також з'являлася в декількох серіалах, граючи саму себе

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Автор: Діана Могилєвич