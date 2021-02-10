Модель показала пікантне фото / instagram.com/oliviaculpo
Популярна модель Олівія Калпо оприлюднила в соціальній мережі Instagram пікантний знімок.
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Дівчина позує в одних лише білих трусиках біля скель на березі моря. При цьому груди у неї були повністю оголені. Мабуть Олівія вирішила залишити якусь загадку і прикрила їх рукою.
Варто відзначити, що Калпо володіє стрункою фігурою. Дівчина стежить за своїм харчуванням і регулярно займається спортом, щоб завжди підтримувати себе у формі.
Модель показала пікантне фото / instagram.com/oliviaculpo
Хто така Олівія Калпо:
- Олівія народилася 8 травня 1992 року в Кранстоні
- 18 вересня 2011 року Калпо перемогла в конкурсі Міс Род-Айленд США 2012
- 3 червня 2012 року Олівія представляла штат Род-Айленд на конкурсі Міс США 2012 в Лас-Вегасі, Невада, і в підсумку перемогла
- Олівія Калпо виграла титул Міс Всесвіт 2012
- Ім'я Олівії - переможниці Міс США 2012, яка представляла штат Род-Айленд, і Міс Всесвіт 2012 було увічнено на одній з вулиць Кранстона. Міська рада схвалила резолюцію, назвавши ім'ям переможниці конкурсу краси частину Альберт-авеню "Шлях Олівії Калпо"
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