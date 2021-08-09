Мама хлопця поскаржилася за хейт з боку користувачів мережі.

Мама українського танцюриста Євгенія Гончаренко поскаржилася на цькування в мережі через те, що її син виступав у Росії. Він брав участь у багатьох танцювальних проектах, в тому числі і на російському ТБ.

Зрозуміло, деяким людям це не сподобалося і вони накинулися на маму побитого хлопця. Попри те, що зараз він перебуває у важкому стані, після того як його побили біля гей-клубу.

Побиття танцюриста Наді Дорофєєвої: що відомо

1 серпня 22-річний Гончаренко вийшов з клубу LIFT з хлопцем і дівчиною. У цей момент по вулиці зі своїм приятелем йшов співробітник УДО Євген Беспалий, який врізався в одного танцюриста, а потім відштовхнув Гончаренко. Дівчина щось сказала співробітнику УДО і почала знімати все на телефон. Після цього Безпалий підійшов до дівчини, маючи намір вибити мобільний з її рук. У конфлікт втрутився танцюрист і отримав потужний удар в голову, після чого впав і вдарився головою об плитку.

3 серпня підозрюваного працівника УДО взяли під варту. 4 серпня стало відомо, що військовослужбовця звільнили з лав УГО через побиття Жені Гончаренко.

Зараз стан побитого хлопця важкий. Ще 10 днів він проведе в комі, щоб зменшився відтік головного мозку. Потім його будуть виводити з цього стану і діагностувати можливі наслідки.

Автор: Діана Могилєвич