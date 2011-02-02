Львівщина підготує пропозиції змін до законів у банківській сфері

Львів. 2 лютого. УНІАН У Львівській області створено робочу групу з представників Львівської ОДА, облради, банківських установ щодо напрацювання пропозицій до Верховної Ради України з внесення змін до Законів України, які стосуються банківської сфери. Про це під час зустрічі із банкірами заявив голова Львівської ОДА Михайло ЦИМБАЛЮК.

За словами губернатора, робоча група зустрічатиметься раз у квартал для обговорення проблем банківського сектору.

Голова Львівської ОДА також відзначив позитивні тенденції економічного розвитку держави: «Позиція НБУ дає підстави говорити про розширення кредитної бази фінансових установ».

«Важливим питанням є залучення кредитів у розвиток сільського господарства. Головне управління агропромислового розвитку Львівської ОДА повинно доносити інформацію до відома мешканців села про можливість отримання кредиту, надавати необхідну інформацію щодо оформлення бізнес-планів для його отримання. Те саме стосується і кредитування по енергозберігаючим проектам, проектам розвитку інфраструктури до Євро-2012», – зазначив голова Львівської ОДА М.ЦИМБАЛЮК. Губернатор повідомив, що представникам банків протягом 10 днів буде розіслано інформацію про інвестиційні проекти, які реалізовуються на Львівщині.

На нараді були присутні представники Львівського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України», ЛФ АТ «Райффайзен банк Аваль», Західного регіонального управління ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ АКБ «Львів», ПАТ «Кредобанк», ПАТ «Фольксбанк», ЛФ АТ «Український інноваційний банк», ЛФ АТ «Брокбізнесбанк», ПАТ «Промінвестбанк», ПАТ «Укргазпромбанк», ЛТУ ЗРД АТ «Укрсиббанк» та інших.