На Львівщині затримали німця, який видавав себе за українця

Львів. 2 лютого. УНІАН. Співробітники ДАІ Львівщини виявили у 59-річного громадянина Німеччини підроблений бланк посвідчення водія України, який він пред‘явив працівникам дорожньо-патрульної служби.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, працівниками ДАІ на автодорозі біля с.Відники Пустомитівського району був зупинений автомобіль «Опель-омега» з номерами іноземної реєстрації, за кермом якого перебував 59-річний громадянин Німеччини. Під час перевірки документів, водій передав бланк посвідчення водія України від 1995 року, виданий ДАІ МВС-УМВС у Львівській області категорії «В» з ознаками підробки.

«Як було встановлено, серія та номер бланку посвідчення водія були надруковані за допомогою принтера. Перевіркою було встановлено, що посвідчення водія з такою серією та номером видавалося громадянину України», - поінформувало джерело.