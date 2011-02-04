На Львівщині досі зберігаються 19 тис. тонн угорських відходів

Львів. 4 лютого. УНІАН. На території Львівської області зберігається 18,928 тис. тонн імпортованих з Угорщини відходів.

Про це УНІАН повідомили в Державному управлінні охорони навколишнього природного середовища у Львівській області.

В.о. начальника держуправління охорони навколишнього природного середовища в Львівській області Мирослав ХОМ’ЯК зазначив, що впродовж 2002 – 2003 років на територію Львівської області ДП „Спецсервіс” та ТзОВ „ОСМА-Ойл” з Угорщини було ввезено 19,898 тис. тонн нейтралізованих гудронних залишків та 3,044 тис. тонн котлових залишків ангідриду малеїнової кислоти, які згідно Базельської конвенції належать до небезпечних відходів.

Умови зберігання цих речовин не відповідають нормам екологічної безпеки. Окрім цього, зберігання цих відходів на території України є грубим порушення вимог Базельської конвенції.

М.ХОМ’ЯК наголосив, що на даний час на території Львівської області екологічно безпечні технології переробки зазначених відходів та модифікаторів не опрацьовані.