П’яний водій легковика в’їхав в автобус

Львів. 7 лютого. УНІАН. Вчора у Львові на вул. Джорджа Вашингтона, 5б 33-річний водій автомобіля «Деу-Ланос» (без будь-яких документів) в’їхав в автобус «БАЗ А-079».Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління ДАІ у Львівській області.

Водій легковика отримав тілесні ушкодження. Лікарі встановили, що водій автомобіля перебував у стані алкогольного сп’яніння. Чоловіка госпіталізовано у нейрохірургічне відділення 8-ї лікарні міста Львова. Також тілесні ушкодження отримали пасажир автомобіля «Деу-Ланос», житель міста Львова, та пасажир автобуса «БАЗ А-079», 60-річна жителька Львова.

Зокрема, у пасажира легкового автомобіля – закритий перелом третього ребра справа, а у пасажирки автобуса – забій м’яких тканин лобної ділянки, закритий перелом спинки носа.