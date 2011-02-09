10 лютого обиратимуть Громадську раду при Львівській ОДА

Львів. 9 лютого. УНІАН. 10 лютого відбудуться установчі збори з обрання Громадської ради при Львівській обласній державній адміністрації. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Захід проводиться на виконання Постанови Кабінету Міністрів України № 996 від 3 листопада 2010 року "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики".

До участі в установчих зборах запрошуємо делегатів (представників інститутів громадянського суспільства, які в установленому порядку і у визначені терміни, подали документи до ініціативної групи з підготовки установчих зборів з обрання громадської ради при Львівській ОДА).

Членство в Громадській раді є індивідуальним. Делегати повинні мати посвідчення особи (паспорт, військовий квиток тощо).

Захід розпочнеться о 10.00 в Палаці мистецтв на вул. Коперника, 17 у Львові.