Сесія Львівської облради відбудеться 22 лютого

Львів. 9 лютого. УНІАН. Четверта сесія Львівської обласної ради шостого демократичного скликання відбудеться 22 лютого. Таке рішення прийнято 8 лютого на засіданні президії обласної ради. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської обласної ради.

У порядку денному сесії депутатам буде запропоновано понад 30 питань. Зокрема серед питань запланований звіт прокуратури Львівської області щодо стану дотримання законності в області та вжиті заходи щодо її зміцнення за підсумками 2010 року.

Також на порядку денному буде питання про затвердження Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян Львівської області на 2011 - 2013 роки.